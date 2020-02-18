شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صحصاح يكتب: أحلى عُمر ده اللى كان بينك وبينى..هل قصد عمرو دياب زينة عاشور بهذه الأغنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع كل ألبوم أو أغنية يطرحها الهضبة عمرو دياب تزداد التكهنات والتوقعات حول المراد والمقصود من وراء كلمات الأغنية، خاصة عندما تكون كلماتها مُعبرة، وتشير لـ حالة حب واشتياق يفوح الحنين من بين كلماتها، بالفعل هناك حالة غرام وعشق يراها الجميع بين الهضبة ودينا الشربينى، مع بدء ظهورها فى حياته، حتى إن بعض الأغانى قُدمت لها خصيصا سواء بالقصد مثل "برج الحوت"، أو بالتوقعات من قبل جمهور عمرو دياب.

ومع بداية طرح الهضبة لـ ألبوم "سهران"، خلال اليومين الماضيين، ومع البحث بين طيات الكلمات والمعانى وسط أغانيه، وبالتحديد فى أغنية "أنتى زى ما أنتى"، التى كتبها ولحنها الشاعر عزيز الشافعى، تبين أن هناك اتجاهًا كبيرًا من وراء الأغنية بأن المراد بها هى زوجة الهضبة السابقة ووالدة أبنائه السعودية زينة عاشور، خاصة أن كلمات الأغنية توحى بأن هناك علاقة كانت تجمعه بحبيبة سابقة على مدار سنوات، وما زال يأخذه الحنين إليها وأن سيرتها دائما بالخير على لسانه، حيث تقول كلمات الأغنية "أنتى لسه زى ما أنتى قمر فى عينى..أحلى عُمر ده اللى كان بينك وبينى.. وأما تيجى فى الكلام سيرتك بقول دى حبيبتى الغالية دى بنت الأصول مستحيل أقبل فى حقك أى كلمة أنتى أعلى منهم فوق أنتى نجمة.. واللى يسألنى عليكى بقول دى نعمة..مستحيل أوصف جمالك مهما أقول".

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ومع الاستغراق والتمعن بشكل أكبر فى كلمات الأغنية، خاصة فى باقى الكوبليهات ترى أن هناك تأكيدًا على أن المقصود بها هى زوجة الهضبة السابقة زينة عاشور، خاصة أنه يتكلم فى كوبليه بالأغنية عن ذكرى حلوة تركتها حبيبة بداخله، وأن صوتها ما زال يشغله، والحياة بعدها بلا معنى، كما تحدث فى كوبليه آخر عن أن البعد لم يفعل شيئا سوى أنه أزاد حبه لها، حيث تقول كلمات الأغنية: "ده أنتى سايبه جوه قلبى ذكرى حلوة.. لسه صوتك بسمعه فى ودانى غنوة.. الحقيقة إن الحياة بعدك ما تسوى.. حبى ليكى فى البعد يقوى.. سيبك أنتى عاملة إيه وأزيك أنتى.. دى الغلاوة هى هى والمشاعر مدارية"، بكل هذه الكلمات قد ترى أن هناك تشابها كبيرا للغاية بل تطابق بين كلماتها وحالة عمرو دياب مع زوجته السابقة ووالدة أبنائه الأربعة زينة عاشور، فهل يقصدها الهضبة بالفعل أم أنها حالة عاطفية كتبها الشاعر والملحن عزيز الشافعى بمحض الصدفة؟.

وبعيدًا عن أغنية "أنتى زى ما أنتى"، فالهضبة دائما ما يحدث ضجة كبرى مع كل ألبوم له، وفى "سهران" تعاون مع عدد من شعرائه المقربين والذين لا يجد ارتياحًا سوى معهم وبالأخص الشاعر الموهوب تامر حسين، والذى قدم له 6 أغانٍ من الألبوم، وهى "سهران"، والتى تحمل عنوان الألبوم، وهى ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع طارق مدكور، و"حايعيش يفتكرنى"، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، و"جامدة بس"، وهى ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، و"مكانك فى قلبى"، وألحان شريف بدر، وتوزيع طارق مدكور، و"قدام مرايتها"، ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع طارق مدكور، و"يوم تلات" ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندى، وتعاون الهضبة أيضا مع مساعده أحمد زغلول من خلال أغنية "روح" من كلماته وألحانه، وفى أغنية "جميلة" تعاون مع الشاعر شادى نور، ولحن الأغنية بلال سرور وجانا عمرو دياب، و"يا روقانك" من كلماتك أحمد المالكي، من ألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق مدكور، و"عم الطبيب"، من كلمات صابر كمال، ولحنها عمرو دياب بنفسه، هذا بالإضافة إلى بعض الأغانى الأخرى التى يتضمنها الألبوم والذى يضم 14 أغنية.

وبالفعل لاقى الألبوم فى مجمله ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذى يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا تحدياً مختلفًا، خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، حيث إنه فور طرح الألبوم خلال اليومين الماضيين تصدر التريند على تويتر، ومؤشرات البحث على جوجل.