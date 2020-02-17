يسرا وفريد شوقي نجما الدراما العربية في باريس

كرّم وزير الثقافة الفرنسى الأسبق ومدير معهد العالم العربى، جاك ليون، الإثنين، الفنانة يسرا خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى من أيام القاهرة للدراما العربية بباريس.

يسرا رئيسا شرفيا لـ"أيام القاهرة للدراما العربية" في باريس

كما تسلمت الفنانة رانيا فريد شوقى درع تكريم والدها "ملك الترسو"، خاصة أن دورة هذا المهرجان التي تنظمها "جمعية ثقافة بلا حدود"، تحمل عنوان "مئوية فريد شوقى"، وسلمته لها زميلتها الفنانة إلهام شاهين.





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حضر حفل الافتتاح ليلى علوي وإلهام شاهين وعمرو يوسف وكندة علوش وسمية الخشاب والسيناريست مدحت العدل والموسيقار هاني مهنى والملحن عمرو مصطفى والسيناريست تامر حبيب.

واختيرت يسرا لتكون رئيساً شرفياً للدورة الأولى للمهرجان، كونها سفيرة الدراما العربية، ولما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم الفن، وما تملكه من رصيد وافر في العالمية كوجه مشرف للمرأة العربية والفن العربي في مختلف المحافل الدولية.

وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربي كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.