شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مجد القاسم يطرح كليب أغنيته الجديدة "يا عسل" والان مع تفاصيل الخبر
ويعيش الفنان مجد القاسم حالة من النشاط الفنى على أكثر من صعيد، حيث يقوم حاليا، باستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا والذي يحمل عنوان "باقة ورد"، ويقوم بتصوير حلقات من برنامجه الجديد "سهرة مع مجد" والذى سيتم إذاعته في شهر رمضان المقبل 2020.
ويحيي المطرب السوري مجد القاسم حفلاً غنائياً داخل ساقية الصاوي، يوم الجمعة الموافق 28 من شهر فبراير الحالي، داخل قاعة الحكمة، ومن المنتظر أن يقدم مجد مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، منها بأمر الهوى، على العين مولتين، غمض عنيك، المرسيدس، يارايق، يا من هواه، وعدد من أغانى ألبوم الجديد.
وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.
آخر أعمال مجد القاسم كليب الأغنية الوطنية "مصر العظيمة"، من كلمات الشاعر السعودى عبد الله العصيمى، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري، ومن كلمات الأغنية التى تقول: "مصر الحياة.. مصر التاريخ.. مصر العظيمة.. فيها الرجال.. زى الجبال.. قوة وعزيمة. يا أيها السادة الكرام. مصر المحبة والسلام.. وع الدوام الى الأمام.. ولا أي حاجه تهزها.. كبيره اسما والمقام".
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