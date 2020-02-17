شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى شطة لـ"الخليج 365": قناة مكملين الإرهابية خدعتنى وسأقاضيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مطرب المهرجانات مجدي شطة أنه تعرض لخداع وتضليل من قناة مكملين الإخوانية التى تبث من تركيا بتمويل قطرى، وذلك تعليقاً على مداخلته التى أجراها مساء اليوم ببرنامج " ألو مكملين" الذي يقدمة الإخواني الهارب أحمد سمير، نفي شطة علمه بأنه كان يجرى مكالمة هاتفية مع قناة مكملين الإخوانية .

وقال شطه فى تصريح لـ"الخليج 365"، فوجئت برقم خاص يتصل ويطلب منى تعليق على الهواء عن أزمة مطربين المهرجانات ومنعهم من الغناء بقرار من نقابة الموسيقيين، وأنه عقب إنهاء المداخلة علم من أقاربه وبعض العاملين معه أنه أجرى مكالمة هاتفية لقناة إخوانية تعادى مصر، فتوجه لتحرير محضراً وإثبات الحالة بتعرضه للخداع من قناة مكملين الإخوانية.

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كانت قناة مكملين قد أجرت مداخلة مع المطرب الشعبى مجدى شطة مساء اليوم ببرنامج " ألو مكملين " الذى يقدمه المذيع الإخوانى أحمد سمير، وحاول المذيع استغلال المطرب الشعبى وتوجيه الحديث للهجوم على مصر وقرار نقابة المهن الموسيقية إلا أن شطة لم يعط المذيع فرصه لذلك.