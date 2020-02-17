شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يفصح عن رأيه في أغانى المهرجانات بـ"الشعر" .. اعرف قال ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحسه الساخر الكوميدى، شارك الفنان الكبير صلاح عبد الله فى ترند المهرجانات القائم حاليا، والذى لا حديث على السوشيال ميديا سواه حاليا، وذلك بعد أن منع نقيب الموسيقيين هانى شاكر مطربى المهرجانات.

صلاح عبد الله، نشر عبر حسابه على السوشيال ميديا، صورة له من أحد أعماله الفنية، يرتدى بدلة ملونة، وعلق قائلا:

"اللى عارض واللي أيِّد .. ‏واللي قال المنع جيد

‏واللي زوِّدها ياسيد .. ‏بلَّغ عنهم النيابة

‏واللي صوَّت ليه ياهاني .. فجأة تبقى أنت اللي جانى

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‏عالأغاني والأماني .. ‏وعلى أحلام الغلابة

(وللحديث بقية)



صلاح عبد الله

الظهور الأخير لصلاح عبد الله كان بعد أن أعلن أيمن بهجت قمر توقفه عن كتابة الأغانى، حيث نشر عبد الله صورة تجمعه مع الشاعر أيمن بهجت قمر، برفقة عدد نجوم الفن منهم أحمد صلاح السعدنى وعمر مصطفى متولى ومحمود البزاوى،عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلاً: "ولو الوحي أمر.. مش هتقدر ياقمر.. ودي رسالتي ليك وردي عليك.. يا أيمن يابن بهجت قمر.. (وصلوهاله ياولاد)"

الفنان الكبير صلاح عبد الله انضم إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعد عبد لله ثالث ضيوف الشرف الذين انضموا للمسلسل بعد إياد نصار وآسر ياسين، وصور عبد الله عدة مشاهد أمام كرارة، إذ يجسد شخصية محورية مع بطل العمل خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

وفى سياق آخر، يصور صلاح عبد الله حاليا فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، وبيومى فؤاد، وآخرين، إخراج معتز التونى، ومن المقرر أن ينتهى عبد الله من التصوير خلال الأيام المقبلة.