رغم حساسية دورها في "الأخ الكبير".. عبير صبري لـ"الخليج 365": "زوجي موافق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة عبير صبري، إنها أخذت رأي زوجها قبل موافقتها على تقديم دور "سوزي" الذي تلعبه في مسلسل "الأخ الكبير".

وحول حساسية دورها في المسلسل، أضافت عبير، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "الخليج 365": "أخدت رأي جوزي قبل ما أمضي، وحكيت له على الدور، وقعد يضحك بعدها.. وقال لي أنتِ أبعد واحدة في الدنيا عن الشخصية دي، بس عارف إنك هتعمليها حلو.. وباخد رأيه دايمًا في شغلي كله اللي باعمله مش بس دور (سوزي) في (الأخ الكبير)".

ظهرت عبير صبري في مسلسل "الأخ الكبير" بشخصية شريرة تُدعى سوزي، وتمتلك محل ملابس حريمي، يعمل به عدد من الفتيات؛ بينهن "صفية" هبة مجدي، التي وقعت ضحية من ضحاياها.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة: محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز.