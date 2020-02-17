بعد نجاته من حادث مروع.. حسام داغر داخل العناية المركزة مع أحد تلاميذه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان حسام داغر، صورة له مع سامي هاني، طالب يدرس لديه باستوديو التمثيل، داخل المستشفى، عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب داغر، قائلًا: "الحمد لله حمدًا كثيرًا.. سامي بقي أحسن وشال أنبوب جهاز التنفس الصناعي، وبيتحسن؛ بس لسه في العناية المركزة، للتحضير لعملية جراحة بالوجه والفكين وكسر الجمجمة، ألف بعد الشر عنك يا حبيبي وترجع أحسن من الأول.. والحمد لله شُفت الضحكة على وشك وأديك عرفت الناس كلها بتحبك إزاي يا طيب انت".

يذكر أن حسام داغر نشر منذ أيام قليلة، صورة له مع سامي هاني، معلقًا عليها: "برجاء الدعاء لصديقي واخويا الصغير الطالب عندي باستوديو التمثيل سامي هاني، عمل حادثة كبيرة في إسكندرية وحالته حرجة في العناية المركزة.. كسر في الجمجمة، وهيعمل عملية في المخ خلال ساعات، برجاء الدعاء، وماشوفش فيك أي شر يا حبيبي واللي يعرف أي حد في مستشفي الأندلسية شلالات دي، يبلغني أو يتواصل معايا.. إن شاء الله تقوم بألف سلامة وترجع بيتك وحياتك وأحلامك يا موهوب.. برجاء الدعاء الدعاء".