"الاحتضان هو الحل".. لقاء الخميسي تكشف عن كيفية التعامل مع أزمة مطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دافعت الفنانة لقاء الخميسي، عن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد الأزمة التي تعرض إليها في حفل استاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي؛ بسبب كلمات أغنيته "بنت الجيران".

ونشرت لقاء صورةً لشاكوش، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقةً: "أول مرة أتكلم وأقول رأيي المتواضع في أي حاجة بتحصل، الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي في الاستاد وعيد الحب".

وأضافت الفنانة: "١- أنا مش مع وقف مغنٍّ خَد تصريح قبل كده من الرقابة وبيقدم لون شعبي وله جمهور عريض، بالعكس أنا مع احتضانه والاتفاق معه بإنه يختار كلمات الأغنية بعناية طالما أنا عندي يقين إنه ممكن يفيد البلد في تقويم الجمهور.. قصدي يبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقِّي وشعبي وسهل برده".

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وتابعت لقاء: "٢- اتنين بقى، الاستاد ده مكان مهم جدًّا، حرم كروي، إذن أي حفلة بتتقدم فيه لازم تبقى على قدر وضعه؛ لأنه كمان الحفلة بتتعرض على الهوا، وأنا مش شايفة، من رأيي، إن الحفلة أساسًا مكانها الاستاد، بس إذا افترضنا إن مفيش غيره، يبقى لازم ننتقي المغنين والفنانين بقى.. حفلة معروضة على الهوا لشعب كامل يبقى أنا اللي أختار واجهة للعالم وللشعب".

واستطردت الفنانة: "مغنٍّ مصري ناجح في بلده وناجح عالميًّا، مش مغني مهرجانات؛ لأن ده لون من ألوان الغنا؛ لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسم له شخصية من سنين السنين، فكرة الاختيار والتوقيت والمكان، هو ده الصح؛ لكن تمنع مغني له جمهور يغني، أنا مش شايفة إن ده حل، الحل هو الاحتضان وإنه يتوجه صح، طالما له جمهور عريض وممكن نستفيد منه".

يُذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًّا، وذلك في أعقاب أزمة غناء مهرجان "بنت ‏الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، بنسختها القديمة التي تحتوي على جمل منافية للذوق ‏العام.‎

وأصدرت نقابة الموسيقيين، أمس، قرارًا بمنع أغاني المهرجانات وعدم منح أي تصاريح لمَن يقدمها، وجاء في بيانها: "في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل ‏طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة؛ بسبب ما يُسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع ‏موسيقى وإيقاعات الزار، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى ‏بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض ‏نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف‎."‎