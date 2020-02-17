لبنى عبدالعزيز تتحدث عن "لعنة الفراعنة" بسبب هاميس وحرق الإخوان لـ "أنا حرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

كرم قصر السينما الفنانة لبنى عبدالعزيز عن مجمل مشوارها الفني الطويل باعتبارها إحدى عمالقة الفن، فيما يأتي التكريم ضمن برنامج قصر السينما الشهري.

وتضمنت الاحتفالية تكريم مؤسسة روزاليوسف ورئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الصادق الشوربجي بمنح الفنانة الكبيرة درع روزاليوسف وسلمه الكاتب الكبير مفيد فوزي، وتكريم خاص من جمعية أبناء فناني مصر، وسلمه المستشار ماضي توفيق الدقن، ومجلس إدارة الجمعية إلى جانب درع قصر السينما وسلمه تامر عبدالمنعم.

وأدار الندوة الكاتب الصحفي طارق مرسي، مدير تحرير مجلة روزاليوسف، حيث فجرت لبني عبدالعزيز أكثر من مفاجأة، أبرزها انها تلقت تهديدات من جماعة الإخوان الإرهابية، وحرق فيلمها "أنا حرة"، الذي ألفه الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، واعتبره مرشد الجماعة وقتها بأنه يدعو لتحرر المرأة، ومحرضا لخروجها عن الشرع والدين.

وقالت الفنانة لبنى عبدالعزيز، إنها تلقت تهديدات مؤسفة قبل ثورة 30 يونيو المجيدة، ولكنها تصدت لهذه الهجمة السوداء بشجاعة وكتبت مقالات بـ"الأهرام ويكلي" تفضح فيها الفكر الشاذ للجماعة الارهابية، منوهة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من هذه الجماعة المضللة، لينقذ المبدعين والفن المصري العريق.

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وتحدثت عن مسيرتها الفنية، وأجابت عن اتخاذ قرار الاعتزال بينما كانت في أوج نجاحها، بعد زواجها وسفرها إلى أمريكا مع زوجها د.إسماعيل براده، كما كشفت النقاب عن كواليس أفلامها الشهيرة "الوسادة الخالية "امام عبدالحليم حافظ و"رسالة من امرأة مجهولة "أمام فريد الأطرش وفيلم "واسلاماه" أمام باقة من كبار نجوم مصر، و"عروس النيل" أمام رشدي اباظة، فيما أعربت عن يقينها من وجود لعنة الفراعنة أثناء تصويره بشواهد واقعية.

وقالت الفنانة الكبيرة، التي بكت من فرط حفاوة الحضور في الندوة، إنها لا تنسي دور الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس في مشوارها الفني، وأنه وبحكم "الجيرة" كان يشاهدها وهي تذهب للمدرسة بالضفائر، وأنه أول من رشحها للنجومية وقدمها من خلال رواياته الشهيرة، وتحدثت عن دور المخرج صلاح أبو سيف في تقديمها كنجمة بفيلم الوسادة الخالية، وأنه كان خير داعم في نجوميتها، لذا عملت معه أغلب افلامها.

وتحدثت إنها فضلت العودة إلى برنامجها الشهير "ركن الطفل" في إذاعة البرنامج الاوروبي الذي بدأت فيه وهي في سن العاشرة من عمرها لاستكمال الدور والرسالة وتقديم أجمل الصور عن مصر وتاريخ أم الدنيا العريق لأطفال مصر والعالم.

وحضرت الفنانة لبنى عبد العزيز الندوة بصحبة تلميذاتها في البرنامج الأوروبي، "نادين "و"بسنت" وهما الآن من ألمع المذيعات ببرنامج ركن الطفل، وتحدثا عن ماما لبنى الفنانة والإنسانة بتأثر بالغ.