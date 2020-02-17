أحمد خالد صالح: "فخور بفيلم العارف وأنا وفهمي شبه بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن سعادته بمشاركته في فيلم "العارف" الذي يخوض بطولته أحمد عز وأحمد فهمي.

ونشر أحمد خالد، تيزر الفيلم عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "فخور ومبسوط بمشاركتي في فيلم بالجودة والاحترافية العالمية دي.. ملقتش ليا ولا فريم في التيزر، واكتشفت إن أنا و فهمي فينا شبه من بعض.. العارف 2020".

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وهنأه مؤلف الفيلم محمد سيد بشير، على دوره بالعمل، قائلاً: "مبروك يا حبيبي.. وإنت دورك من أهم الأدوار، وده مجرد تيزر".

الفيلم تم تصويره بين 4 دول، هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين أكشن عالميين لتنفيذ مشاهد الحركة.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، أحمد خالد صالح، كارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير ، وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

