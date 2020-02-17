كشف المنتج ريمون مقار، عن أحدث أعمال النجم علي ربيع، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر ريمون بوستر مسلسل الكارتون، والذي يحمل أسم سبع البرمبة، وعلق عليه قائلًا: قريبًا العرض الاول لقناة فنون مصر كرتون علي اليوتيوب.. و أول مسلسل كرتون بطولة المع نجوم كوميديا المصريه حصريًا. الاول لقناة فنون مصر كرتون علي اليوتيوب.. و أول مسلسل كرتون بطولة المع نجوم كوميديا المصريه حصريًا. Advertisements ومن المقرر عرض مسلسل الكارتون سبع البرمبه، يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، قناة مجموعة فنون مصر للكارتون. للكارتون. يذكر أن المنتج ريمون مقار تخرج المنتج من كلية السياحة قسم إدارة شركات سياحيه، وقام بعمل دراسات عديدة في مجال التخطيط المالي للشركات الكبرى، عمل دراسات عديده في مجال إدارة الأزمات بالمنشئات المتوسطة و الصغيرة، وعمل في مجالات التخطيط المالي لشركات تعمل في مجال الدعاية و الإعلان و التسويق والإنتاج التليفزيوني و السينمائي، والتصنيع الدعائي و ذلك بداية من عام 1996.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ريمون مقار يزيح الستار عن أحدث أعمال علي ربيع "سبع البرمبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.