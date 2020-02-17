فيديو .. عمر كمال يطرح أحدث كليباته أيام زمان

طرح الفنان عمر كمال أحدث كليباته بعنوان أيام زمان، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements وكليب أيام زمان أحمد رأفت، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وتامر النجار، وألحان عمر كمال، وتوزيع محمود صادق. صادق. يذكر أن الفنانان عمر كمال، وحسن شاكوش وجهان اعتذار رسمي إلى نقابة المهن الموسيقية، والمصريين، وذلك بعد أن تسببت أغنيتهما بنت الجيران، أزمة في حفلة استاد القاهرة، ويرجع السبب إلى جملة أشرب خمور وحشيش.

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