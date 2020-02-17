غدًا.. أحمد مختار في ندوة الفن والدوبلاج بالعربية للعلوم والتكنولوجيا

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحيري، فرع شيراتون، يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، ندوة "الفن والدوبلاج"، وذلك بضايفة المخرج أحمد مختار. وتبدأ الندوة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمسرح الكلية مبنى "c"، وتأتي الندوة ضمن ندوات الثقافية التي تنظمها إدارة كلية اللغة والإعلام. إدارة كلية اللغة والإعلام. وتدير الندوة إدارة كلية اللغة والإعلام تحت راعية عميدة الكلية الدكتورة عزة هيكل، و وكيل الكلية الدكتور محمد نادر. يذكر أن كلية اللغة والإعلام، استضافت مؤخرًا ندوة الدراما التلفزيونية وتأثيرها في المجتمع المصري، وذلك يضيافة النجم أحمد عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين. Advertisements

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