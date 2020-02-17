شاهد.. أغنية حسن شاكوش الجديده بعد تعديل "أشرب خمور وحشيش"

طرح الفنان حسن شاكوش أغنية بنت الجيران من جديد، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وجاءت كلمات الأغنية محذوف منها، جملة: Advertisements أشرب خمور وحشيش، لتكون: من غيرك مش هعيش. أشرب خمور وحشيش، لتكون: من غيرك مش هعيش. يذكر أن الفنانان حسن شاكوش، وعمر كمال، وجهان اعتذار رسمي إلى نقابة المهن الموسيقية، والمصريين، وذلك بعد أن تسببت أغنيتهما بنت الجيران، أزمة في حفلة استاد القاهرة، ويرجع السبب إلى جملة أشرب خمور وحشيش. كمال، وجهان اعتذار رسمي إلى نقابة المهن الموسيقية، والمصريين، وذلك بعد أن تسببت أغنيتهما بنت الجيران، أزمة في حفلة استاد القاهرة، ويرجع السبب إلى جملة أشرب خمور وحشيش.

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