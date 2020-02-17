تراند اليوم : رامي جمال لمقارني ألبومه بالهضبة : أحنا الاتنين صحاب أستمتعو بالاغاني

طرح الفنان رامي جمال، مؤخرًا، ألبوم غنائي جديد بعنوان “أنا لوحدي”، تزامنًا مع طرح ألبوم “سهران” للفنان عمرو دياب، مما عرض ألبومه للمقارنة بألبوم الأخير.

وجه جمال، رسالة لمن قارنوا ألبومه بألبوم دياب، حيث نشر تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع Twitter، كتب فيها: “بدل ما تقارن ألبومي وألبوم الهضبة، بدل ما تقولولي ما تنزلش، أو خلي بالك، أو مش هتنجح”.

تابع: “اسمع اللي بتحبه حقك واحترم الشخص التاني، مفيش حد في إيده يمنع الرزق والنجاح، الحمد لله احنا الاتنين نزلنا واحنا الاتنين نجحنا بيكم، والمستفيد هو المستمع وعلى فكره انا بحب الهضبة وباركتله وباركلي وشكرا”.

يذكر أن ألبوم “أنا لوحدي” لرامي جمال كان قد طرح أمس الموافق 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب عبر قناة “نجوم ريكوردز” ‏الرسمية على‎ Youtube.‎‏ ‏