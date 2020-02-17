تراند اليوم : بالفيديو – عمر كمال : أنا محبط من قرار هاني شاكر

قال الفنان عمر كمال إن قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات قرار محبط، مع احترامه للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ومجلس إدارة النقابة.

وخلال استضافته في برنامج “من مصر” على قناة CBC، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامي عمرو خليل، ذكر عمر كمال أن القرار صدر كصدى لما حدث في حفل الإستاد، الذي كان خطأ غير مقصود، لافتا الانتباه إلى أنه غير مع المغني حسن “شاكوش” الكلمات التي طلب هاني شاكر تغييرها في أغنيتهما الشهيرة، التزاما بوعدهما له وللفنان تامر حسني أيضا، لكن نظرا لأن تشغيل الأغنية في الحفل كان بواسطة “فلاشة” (بطاقة ذاكرة) كانت عليها نسختان من الأغنية، واحدة قديمة مع الكلمات المرفوضة، ونسخة جديدة بعد إزالة تلك الكلمات، لكن حدث خطأ أثناء التشغيل، واستخدمت النسخة القديمة.

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وأضاف عمر كمال أنه عضو بنقابة الموسيقيين منذ أربع سنوات، ولحن للفنان هاني شاكر شخصيا، ولم يسبق له أن غنى كلمات خارجة عن آدابنا والتقاليد، لكن الأغنية الشهيرة لم يكن متوقعا لها أن تنتشر في الوطن العربي، وتصل للمركز الثاني في العالم.