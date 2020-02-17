الصورة الأخيرة لـ كارولين فلاك صديقة الأمير هاري السابقة قبل انتحارها

لا يزال خبر انتحار كارولين فلاك، صديقة الأمير هاري السابقة، داخل شقّتها في ستوك نيوينغتون، شرق لندن، محور اهتمام الصحافة الأجنبية، التي توقفت طويلاً عند إنهاء المرأة التي تبلغ الأربعين من عمرها لحياتها بطريقة مأساوية.

فقد تناقلت الصحافة الأجنية، صورة أشارت إلى أنها من المرجّح أن تكون صورة كارولين فلاك الأخيرة في عيد الحب، قبل ساعات من وفاتها.

وبحسب موقع "دايلي ميل" البريطاني، كانت كارولين تتناول أدوية مضادة للاكتئاب وتعاني من مشاكل نفسيّة.

وقد تردد أن كارولين انتحرت بسبب خوفها من مواجهة المحكمة التي اتهمتها بالاعتداء على صديقها لويس بيرتون، 27 عامًا.

وأثار الكشف عن صحتها النفسيّة تساؤلات حول ما إذا كانت قد تلقّت مساعدة كافية لمعالجة الاكتئاب ونوبات الهلع، إذ رفضت الشرطة التحدّث عن الموضوع.

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وكذلك، ألغت محطّة ITV حلقات برنامج Love Island المتوقّع عرضها في نهاية الأسبوع، وسيُبث لاحقًا في حلقة تكريميّة لكارولين، التي قدّمت خمس حلقات منه، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها.

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