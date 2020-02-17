- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة المصرية نيرمين الفقي تبهر متابعيها بحجاب العمرة والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
نشرت الممثلة المصرية نيرمين الفقي العديد من صورها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء أداء مناسك العمرة، وظهرت في الصور مرتدية الحجاب والعباءة السوداء وبدون مساحيق تجميل.
ونالت الصور التي نشرتها نيرمين الفقي إعجاب متابعيها، وراح عدد من المتابعين يطالبها بعدم خلع الحجاب.
وتصدرت نيرمين قائمة ترندات محرك البحث جوجل بعد نشر صورتها على جبل عرفات عبر "أنستقرام" وتعليقها "عرفات جبل الرحمة، ربنا يكتبها للجميع".
وتعد هذه الإطلالة الأولى للفنانة المصرية بالحجاب في الحقيقة، حيث ارتدته في عدد من الأدوار الفنية التي جسدتها على شاشة التليفزيون.
ولدت نيرمين الفقي في 21 يونيو 1972 بمحافظة الإسكندرية، وبدأت حياتها الفنية من خلال المشاركة بالإعلانات التجارية، في فترة التسعينيات ثم انتقلت إلى شاشة التلفزيون والسينما، ومن أبرز أعمالها الفنية "نساء لا تعرف الندم"، و"أحلامنا الحلوة"، و"حياة الجوهري"، و"رد قلبي"، و"أبو العروسة".
كانت هذه تفاصيل خبر الممثلة المصرية نيرمين الفقي تبهر متابعيها بحجاب العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.