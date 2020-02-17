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هشام لاشينالإثنين 2020/2/17 11:17 م بتوقيت أبوظبي
محمد رمضان بجوار شقيقته وخطيبها
احتفلت إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان بخطوبتها على المهندس حسام حامد، في حفل بسيط اقتصر فقط على الأسرتين.
وشاركت إيمان متابعيها عبر "أنستقرام" صورة من حفل الخطوبة، معلقة عليها: "أحلى يوم في حياتي ده ولا إيه.. اللهم لك الحمد والشكر على هديتك ليا".
بينما نشر خطيبها صورة لهما، وعلق عليها: "بجد غيرتي حاجات كتير من ساعة ما عرفتك.. انتي أغلى حاجة حصلتلي بجد ربنا يديم السعادة والحب يا قلبي".
إيمان رمضان هي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وظهرت معه في العديد من الحفلات والعروض الخاصة، وتعمل بمجال "عسل النحل".
من ناحية أخرى شارك رمضان جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "أنستقرام" فيديو من أغنيته الجديدة" أيوة جدع".
وظهر محمد رمضان بالفيديو مستعرضا جمهوره بعد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء وعلق على الفيديو قائلا: "ثقة في الله نجاح أغنية أيوة جدع قريبا جدا على قناتي الرسمية بيوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحتفل بخطوبة شقيقته.. ويتحدى منتقديه بأغنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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