حسين الجسمي يبدع في ختام "ملتقى أبوظبي الأسري"

أحيا المطرب حسين الجسمي حفلاً غنائياً في ختام فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الثاني، بحضور جمهور إماراتي وعربي من الصغار والكبار، وعدد كبير من أصحاب الهمم، وذلك في حديقة "أم الإمارات" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأبدع "الجسمي" في تقديم مجموعة من أبرز أغنياته والتي تفاعل معها الحضور، برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.





وأعرب عن شكره الكبير للشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" على هذا التجمع الأسري الذي نُثر من خلاله الفرحة بين وجوه الأطفال والأخوة والأخوات الحاضرين الحفل الذي وصفه بالرائع والمنظّم بشكل متميز.

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وأثنى "الجسمي" على جهود الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومتابعتها لشؤون الأسرة الإماراتية والعربية، واهتمامها الواضح بها، قائلاً: "شكراً لأمنا أم الإمارات الغالية على كل شيء".

وفي بداية الحفل، تقدم بالتهنئة بمناسبة عودة جنود الوطن إلى أرض الإمارات، ووصفهم بالرجال الذين رفعوا الرأس، وشرفوا الوطن ببطولاتهم، وقدم لهم الأغنية الوطنية "الصقور المخلصين"، من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وألحان محمد الأحمد.





ووجه الشكر لمؤسسة التنمية الأسرية على دعوتهم وتنظيمهم الرائع للحفل في ملتقى أبوظبي الأسري الثاني، وعلى اهتمامهم بزرع المحبة والسعادة بين الناس، وهي خطوات هادفة للاهتمام بالأسرة بشكل عام.



