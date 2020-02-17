نادين نجيم بشأن كاريس بشار: "يا عيب الشوم.. كتير مصدومة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على تصريح نسب اليها حول رأيها بالممثلة السورية كاريس بشار، وعبرت عن استيائها وغضبها من ناشري الشائعة.

وعلقت نجيم على خبر نقل على لسانها مفاده أن نادين نجيم لا تعتبر كاريس بشار ممثلة من الصف الأول، وهو ما دفع الفنانة اللبنانية لنشره عبر صفحتها على "إنستغرام"، وكتبت: "يا عيب الشوم.. لهون وصل فيكم الحقد والكره انكم تنشروا عن لساني تصريحات انا مش قايلتها، وأصلا مش أسلوبي".

وهددت نادين نجيم ناشري الخبر برفع دعوى قضائية ضدهم، وعلقت: "لأنه للصبر حدود".

وتابعت النجمة اللبنانية في منشورها: "عم تكذبوا عن لساني وبكل ثقة كمان، وناشرين هالكلام على كل الصفحات وبكل ثقة".

وتساءلت نادين نجيم عن مصدر التصريح المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتهمتهم بالكذب، وقالت: "على شو كل هل الشي لانه عم بشتغل ولانه السوريين بحبوني وبحبهم؟ بعد في شي حدا ما راشقني بحجارة؟ بعد في شي حدا ما كذب عن لساني؟ شو عم بصير شو هل الشر كله حواليي عنجد كتير مصدومة!".

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وختمت نادين نسيب نجيم كلامها: "كاريس بشار وجميع زملائي النجوم بحترمهم وما بحكي عن حدا ولا بعطي رايي بحدا! ويلي عم يقول انا قلت هيك يتفضل يفرجينا التصريح أو يسكت للأبد ويعتذر ".

وكانت الفنانة قد ردت قبل أيام على انتقادات الممثلة اللبنانية باميلا الكيك والتي وصفتها بأنها رغم نجاحها إلا أنها لم تدرس التمثيل وتعتمد على جمالها فقط، وأنها دخلت الفن من بوابة "ملكات الجمال فقط" ولا تستحق لقب ممثلة نهائيا، وأكدت نجيم أنها رفضت التعليق؛ لأن كل شخص يعرف قيمته ووضعه جيدا، على حد قولها.

وقالت نجيم خلال لقاء لها: "لو كنت أريد الرد كنت رديت وقتها، لكن مثل هذه المواضيع لا تستحق الرد، أولا لأن كل شخص يعرف نفسه جيدا، وليس من المفروض أن تهز هكذا مواضيع ثقته في نفسه.. والأهم هو رأي الجمهور اللي أكيد بيكون الحكم والفيصل وبالنهاية بتمنالها التوفيق في فيلمها الجديد".