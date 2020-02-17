شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: تنظيم مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية مشرف وأكثر من رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت النجمة ليلى علوى تنظيم مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية المقام حاليًا في باريس العاصمة الفرنسية، بأنه مشرف وأكثر من رائع، حيث نشرت مجموعة كبيرة من الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة "من افتتاح مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، طبعاً الدورة دي مهداة للراحل فريد شوقي، كان تنظيمًا مشرفًا وأكثر من رائع، وشرفني جدًا لقاء وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانج.. وببارك لحبيبتى وصديقتى يسرا على التكريم دايمًا ناجحة ودايماً فخورين بيكي، وسعدت بتكريم الفنان عمرو يوسف ألف مبروك"



أثناء تكريم عمرو يوسف



المنتج جمال العدل ويسرا وليلى علوى وإلهام شاهين



جانب من افتتاح المهرجان

كما تسلمت منذ قليل الفنانة رانيا فريد شوقى درع تكريم والدها ملك الترسو وسلمها درع التكريم النجمة إلهام شاهين وبجانبها السيناريست مدحت العدل، والدكتورة عبلة الأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية.

وخلال الحفل أيضًا تم تكريم النجم خالد سليم عن مسلسله "بلا دليل"، والذى عرض خلال الأسابيع الماضية، وسلمه درع التكريم المنتج الكبير جمال العدل.



ليلى علوى ويسرا من افتتاح المهرجان

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ليلى علوى ويسرا وإلهام شاهين وكندا علوش

وافتتحت فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتور عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات.



ليلى علوى



يسرا وإلهام شاهين

وتواجد في حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.

تنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".