شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: طالما قناة مكملين الإرهابية دافعت عن المهرجانات "يبقي إحنا صح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين على استضافة قناة مكملين الإرهابية، مجدي شطة فى مداخلة هاتفية حاولت منها الإيقاع بمجدي شطة للهجوم على النقابة، قائلا: "طالما الإخوان وقنواتهم الإرهابية تدخلت في الموضوع "يبقي إحنا ماشين صح" لأنها طوال الوقت تقف مع أي شيء عكس مصلحة مصر وأهداف مصر والشعب المصري.

وأوضح شاكر في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن صد مجدي شطة لهم وعدم انسياقه ورائهم للوقيعة بينه وبين النقابة ودفعه للهجوم عليها أمر يحسب له ويدل على أنه واعٍ لما تحاول الجماعة الإرهابية وقناتها لفعله.

وجاء ذلك على قيام قناة "مكملين"، الإخوانية الإرهابية التي تعتبر إحدى منابر الهدم التابعة للجماعة الإرهابية وتبث من تركيا باستضافة مطرب المهرجانات مجدي شطة، من أجل التعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في مصر، ولكن "شطة" لم يعط لهم الفرصة للهجوم على النقابة بل أيد قراراتها وقرارات النقيب مؤكدًا أنه في انتظار صدور شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به ليتجه بعدها إلى مقر نقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية بشكل قانوني.

Advertisements