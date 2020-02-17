شكرا لقرائتكم خبر عن "كان نفسى تكون حقيقة" .. مريم عامر منيب تشكر مصمم جرافيك جمعها بوالدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة الشابة مريم عامر منيب، الشكر إلى أحد مصممى الجرافيك، بعدما أرسل لها صورة، وهى تغنى أمام المايكروفون، ولكن برفقة والدها الراحل عامر منيب، لتظهر وكأنها تسجل أغنية برفقة والدها الراحل.

وعلقت مريم على الصورة التى أعادت نشرها قائلة: "كيف يمكن للصور أن تعطيك الحياة.. شكرًا جدًا كان نفسى تكون صورة حقيقية"



عامر منيب ومريم



مريم ووالدها

وكانت مريم قد ظهرت مؤخرًا في برنامج "معكم منى الشاذلى" وقالت إنها كانت تحلم منذ صغرها أن تغنى مع والدها الفنان الراحل عامر منيب، حيث احتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى بعد صراع طويل مع المرض، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك" فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

ولاقت أغنية "عامل إيه يا حبيبي" التى طرحتها مريم عامر منيب فى ذكرى وفاته، نجاحًا كبيرًا، وتربعت علي عرش مشاهدات يوتيوب منذ طرحها، محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.

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كانت مريم عامر منيب شاركت متابعيها بصور نادرة لوالدها الفنان الراحل عامر منيب مع والدتها، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"تلك التي علمتني معني الحب الحقيقي ..هى قدوتي إلى الأبد، وأعظم هدية من الله.. أنا محظوظة لأكون أبنتها.. أغلى ما عندي".

وتلقت المطربة الشابة مريم عامر منيب، جائزة تكريم، لاسم والدها الراحل عامر منيب، من مهرجان نجم العرب، وقالت عبر انستجرام :"للمرة التانية اتشرف واستلمك جائزة تقديرية باسمك يا حبيبى، مش قادرة أقولك مشاعر الفخر والاعتزاز إلى بحس بيهم، لما أشوف استمرار حب الناس الشديد ليك ولأعمالك، حتفضل دايما مصدر سعادتنا وفخرنا، بحبك يا ملاكي الحارس".