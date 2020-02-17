شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لـ طارق لطفى بشخصية الارهابى فى "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صباح اليوم الاثنين النجم طارق لطفى تصوير دوره في مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، من انتاج شركة سينرجى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وذلك داخل الديكور الأساسي في استديو الأهرام، حيث تجمع المشاهد بين طارق لطفى ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وآخرون .

وحصل ”الخليج 365” على أول صورة من كواليس المسلسل والشكل الذى سيظهر به طارق لطفى، إذ يجسد شخصية "إرهابي" يدعى الشيخ رمزي، ويعتمد المسلسل على شخصيتين آخرتين هما: الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.



طارق لطفى فى القاهرة كابول

يشار إلى أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

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ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهررمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

يشار إلى أن المخرج حسام على انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "شديد الخطورة" المقرر تقديمه فى 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية،بطولة الفنان أحمد العوضى، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى.