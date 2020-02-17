الوليد الحلاني يواصل مسيرة صعوده الفنّي ويطرح كليب “مش إنت”

متابعة بتجـــــــــرد: يواصل الفنّان اللبناني الشاب الوليد الحلاني مسيرة صعوده الفنّي، بخطواتٍ سريعة ولكن مدروسة.
بعد فوزه باستحقاق بلقب الموسم الأخير من برنامج “ديو المشاهير”، عبر شاشة mtv، باشر الحلاني إطلاق أغنياتٍ خاصّة، الى جانب إحيائه عدداً من الحفلات.
ويبدو أنّ الحلاني سيكون أمام نقلة نوعيّة جديدة، مع إطلاق أغنية جديدة هي “مش إنت”، التي كتب كلماتها الشاعر محمد حيدر ولّحنها ووزّعها حسام الصعبي.
وتأتي “نقلة” الحلاني بسبب لون الأغنية الرومانسي، وقد صوّرها “فيديو كليب” بات متوفّراً على قناته الخاصّة على “يوتيوب” كما ستعرض حصريّاً على شاشتَي mtv وOne.
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