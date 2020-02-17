- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجـــــــــرد: بالرغم من كل الاوضاع المرة التي يمر بها اللبنانيون، تبقى ارادتهم القوية للحياة اقوى، ويبقى الحب الطعم الأروع الذي يلون الحياة ويمحو أي مرارة فيها.
فمساء السبت غص كازينو لبنان بكل العشاق الذين حضروا للاحتفال بهذه المناسبة السنوية مع النجم آدم من تنظيم شركة PGM التي يترأسها باسكال مغامس.
قدم آدم مجموعة من أجمل اغنياته التي كان ينتظر الجمهور سماعها ويطالبونه بها، بالاضافة إلى أغاني طربية مختلفة سرعت دقات القلوب وأطربت الأذان حتى ساعات الصباح الأولى. فكانت ليلة مفعمة بالحب والرومنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر آدم يضفي سحراً على عيد الحب في لبنان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.