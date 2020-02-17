آدم يضفي سحراً على عيد الحب في لبنان!

متابعة بتجـــــــــرد: بالرغم من كل الاوضاع المرة التي يمر بها اللبنانيون، تبقى ارادتهم القوية للحياة اقوى، ويبقى الحب الطعم الأروع الذي يلون الحياة ويمحو أي مرارة فيها.

فمساء السبت غص كازينو لبنان بكل العشاق الذين حضروا للاحتفال بهذه المناسبة السنوية مع النجم آدم من تنظيم شركة PGM التي يترأسها باسكال مغامس.

قدم آدم مجموعة من أجمل اغنياته التي كان ينتظر الجمهور سماعها ويطالبونه بها، بالاضافة إلى أغاني طربية مختلفة سرعت دقات القلوب وأطربت الأذان حتى ساعات الصباح الأولى. فكانت ليلة مفعمة بالحب والرومنسية.