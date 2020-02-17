بعد سقوطها على خشبة المسرح.. كسر في يد فضيلة بنموسى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت الفنانة المغربية فضيلة بنموسى لموقف صعب، الأحد، أثناء مشاركتها في مسرحية "دار الغفلة" بمقر القنصلية المغربية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، إذ سقطت بشكل مفاجئ على خشبة المسرح.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام المغربية بأنه تم نقل الفنانة الكبيرة إلى مستشفى قريب من المسرح، وبعد الفحص الطبي وعمل الأشعة اللازمة، تبين تعرض يدها للكسر، وأوصى الأطباء بوضع جبيرة في يدها حتى تسترد عافيتها.

يذكر أن مسرحية "دار الغفلة" تضم عددا من نجوم التمثيل البارزين في المغرب بجانب الفنانة فضيلة بنموسى، مثل الفنان عادل أباتراب، وسعيد إيت باجا، ومريم الزعيمي.

ولدت فضيلة بنموسى في 16 مايو/آيار 1956، بمدينة مراكش، وأحبت المسرح منذ الصغر، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1981، وقضت 7 سنوات مع فرقة "الوفاء المراكشية"، وقدمت خلال هذه الفترة عددا كبيرا من العروض الناجحة، مثل "الزواج بالحيلة"، و"مكسور الجناح"، و"طمو والذهب".

كما تألقت على شاشة التلفزيون بعدد من الأعمال الدرامية الرائعة، مثل"دار الورثة"، و"ولاد الناس "، وأثبتت أيضاً قدرتها الفنية على شاشة السينما، حيث شاركت في بطولة ما يقرب من 13 فيلماً، أبرزها "الخطاف"، و"البرتقالة المرة".