البحر الأحمر السينمائي يعلن قائمة أفلامه الـ107

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 21 مارس/آذار بجدة بالسعودية، قائمة الأفلام الـ107 المشاركة في البرنامج الرسمي للمهرجان.



وتضم القائمة أفلاماً روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، من بينها 16 فيلماً في المسابقة الرئيسية، و7 أفلام خارج المسابقة، و15 فيلماً في برنامج العروض الكلاسيكية، و3 أفلام في برنامج أجيال، 5 أفلام تفاعلية تشمل تجارب الواقع الافتراضي.

ويتضمن البرنامج مشاركة 11 فيلماً في برنامج السينما السعودية الجديدة، ومشروعا إنتاجيا خاصا يضم 5 أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات، بالإضافة لـ13 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، 23 فيلماً في برنامج مخصص لأفضل إنتاجات العام، و17 فيلماً تجريبياً.

وقال مدير المهرجان، محمود صبّاغ، في مؤتمر صحفي، إن المسابقة تشمل أفلاما من السعودية، لبنان، مصر، نيجيريا، أنجولا، منغوليا، الصين، الفلبين، بنجلاديش، الهند، كوسوفو، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة، البرازيل، وكولومبيا.



وإضافة إلى عروض الأفلام، يستضيف المهرجان سلسلة من الندوات والمحاضرات السينمائية التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتنويع الذائقة السينمائية، وتشجيع وإلهام الجيل الجديد من المبدعين، وذلك بمشاركة نخبة من روّاد السينما العرب والعالميين، بما فيهم خيري بشارة، يسري نصر الله، سبايك لي، ويليام فريدكن، وأبيل فيرارا.

أما برنامج "سينما السعودية الجديدة" الذي يعد منصة لتقديم المواهب الجديدة التي ترسم ملامح المشهد السينمائي في السعودية، وتستعد للانطلاق بأعمالها إلى العالم، فيضم 5 أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات هنّ: هند الفهّاد، جواهر العامري، نور الأمير، سارة مسفر، وفاطمة البنوي، فيما قامت السينمائية الفلسطينية الحاصلة على عدة جوائز سهى عرّاف بالإشراف العام على تطوير السيناريوهات.

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وتم الكشف عن مسرح الكورال الذي تم تشييده خصيصاً لهذه المناسبة ويتّسع لـ1200 متفرّج، ويقع على ضفاف بحيرة الأربعين التاريخية، كما يضمّ 3 صالات أخرى بـ120 مقعداً لكلٍ منها، ورابعة تضم 240 مقعداً.

وبمناسبة الذكرى المئوية لميلاد فيدريكو فيلّيني، أحد أهم المخرجين في العالم، يستضيف المهرجان بالتعاون مع السينماتيك الفرنسي معرض "فيلّيني يحلم ببيكاسو"، وهو معرض للاحتفاء باثنين من أهم مبدعي القرن العشرين، الرسّام بابلو بيكاسو وفيلّيني.

ويقدم المهرجان في 13 مارس/آذار عرضاً خاصاً لفيلم "مالكوم إكس" لسبايك لي الذي صوّر بعض مشاهده في مكة، وكذلك عرض فيلم يوسف شاهين "الاختيار" الذي تم ترميمه من قبل مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.







ويكرم المهرجان المخرج المصري خيري بشارة مع عرض مجموعة من أبرز أفلامه بعد ترميمها، وهي "الطوق والإسورة"، و"حرب الفراولة" و"آيس كريم في جليم" و"كابوريا" و"إشارة مرور".

وسيتم توزيع جوائز نقدية تصل إلى 250 ألف دولار ضمن المسابقة الرسمية ومسابقة الفيلم القصير، حيث يحصل أفضل فيلم طويل على جائزة اليُسر الذهبي و100 ألف دولار، وأفضل مخرج على جائزة اليُسر الفضي و50 ألف دولار، كما يتم منح جائزة اليُسر الفضي لأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة أفضل مساهمة سينمائية.

ويحصل الفيلم الفائز بجائزة الجمهور على مبلغ 50 ألف دولار. وأخيراً يمنح أفضل فيلم قصير جائزة اليُسر الذهبي، و50 ألف دولار يتم تخصيصها لإنتاج الفيلم القادم، إضافة إلى برنامج إقامة فنية لمدة 5 أشهر في جدة التاريخية.