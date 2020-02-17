نجوى كرم ونجاح جديد عبر شبكات التواصل

لا شك في أن شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة على مواقع التواصل، حيث استطاعت منذ ان أصبحت المنصات الاجتماعية مهمة للفنان وانتشاره حول العالم، أن تبني قاعدة شعبية على مختلف شبكات التواصل على فيسبوك، إنستغرام وتويتر.

في نفس السياق، واصلت “كرم” نجاحها الالكتروني، حيث تخطى حسابها الخاص على إنستغرام حاجز الـ 10 ملايين متابع. وبهذه المناسبة قالت نجوى: “أصبحنا عشرة ملايين على انستغرام ولكن انا أراكم اعداداً ليس لها حدود لأنكم حقيقيين”.

من جهة أخرى، تلتقي نجوى الجمهور المصري بحفل فني ستحييه في ٢٠ آذار/مارس في فندق “موفمبيك” طابا.

نذكر ان نجوى كرم تشارك مع هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين في لجنة تحكيم برنامج ”ذا فويس سينيور” الموجه لمن هم فوق الـ 60 عامًا. ومن المقرر عرضه بعد الانتهاء من برنامج “ذا فويس كيدز”.