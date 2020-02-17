إيقاف عمر كمال عن الغناء رسميا وتحويله للتحقيق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إيقاف المطرب الشعبي عمر محمد كمال، الشهير بـ"عمر كمال"، عن الغناء، رسميًا.

وأصدر نقيب الموسيقيين في مصر، قراره الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من اليوم الإثنين 17 فبراير، بسبب وقوع عمر كمال في مخالفات تتعارض مع شروط عضوية النقابة.

وأرجعت نقابة المهن الموسيقية القرار أيضا، إلى الكلمات التي تغنى بها عمر كمال، في حفل عيد الحب، باستاد القاهرة، الجمعة الماضية، أثناء أدائه أغنية "بنت الجيران"، التي لاقت رواجا واسعا مؤخرا واحتلت المرتبة الثانية عالميا، على تطبيق "ساوند كلاود".

واتخذت نقابة الموسيقيين قرارا آخر، بتحويل عمر كمال إلى التحقيق في مقر النقابة، لأخذ أقواله فيما يخص التلفظ بكلمات من شأنها نشر الفسق وتشجيع الشباب على تناول المخدرات.

ويأتي هذا القرار على خلفية الحرب التي قرر الفنان هاني شاكر شنها ضد مطربي المهرجانات، وإصداره قرارا بمنع التعامل معهم نهائيا.

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وكان الجدل الواسع قد أثير خلال اليومين الماضيين، بسبب مشاركة الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، صاحبي أغنية "بنت الجيران"، في حفل عيد الحب باستاد القاهرة، وورود جملة "أشرب خمور وحشيش" ضمن كلمات الأغنية، والتلفظ بها أمام الجمهور في الاستاد، والملايين الذين شاهدوا الحفل على التلفزيون.

وأصدرت النقابة بيانا رسميا، كشفت فيه عن قرارها ضد مطربي المهرجانات، جاء نصه: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".

ومن جانبه، قال مطرب المهرجانات في تصريحات صحفية، تعليقا على قرار إيقافه، أنه فوجئ بما حدث معه، مشيرا إلى أنه عضو بالنقابة منذ 4 سنوات، ولم يكن يتوقع أن يحدث ذلك.

وأردف أنه يسعى حاليا للتواصل مع الفنان هاني شاكر ومجلس النقابة، لتوضيح موقفه وشرح وجهة نظره، ولكن دون جدوى.

وكان هاني شاكر قد أكد في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة.