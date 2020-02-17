"المهن الموسيقية" تمنع عمر كمال من الغناء رغم حصوله على عضويتها

القاهرة - لايف ستايل أعلن منصور هندي رئيس لجنه العمل بنقابة المهن الموسيقية، منع عمر كمال من الغناء بحفل زفاف بأحدالفنادق. وقامت شرطه السياحة؛ بإجراءات المنع تفعيلا لقرار مجلس إدارة نقابة الموسيقيين برئاسة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، الذي وجه الشكر لأجهزة لشرطة السياحة وأجهزة الدولة، للتعاون لمنع ظاهرة المهرجانات من التفشي في المجتمع.

جدير بالذكر أن عمر كمال عضو عامل بنقابة المهن الموسيقية منذ ما يقرب من 4 سنوات، وغنى من أغنياته وألحانه نقيب المهن الموسيقية بذاته.

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