شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعلم الأطفال أغنية بنت الجيران الجديدة من غير "خمور وحشيش" ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب الشعبى عمر كمال، خلال فيديو فى إحدى المناطق الشعبية قبل أزمة منع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر لمطربى المهرجانات الشعبية من العمل، وهو يقوم بتعليم الأطفال بعدم نطق لفظ "خمور وحشيش" أثناء غنائهما لأغنية "بنت الجيران"، واستبدالها بكلمة بعدك مش عارف أعيش.

وكان المطرب عمر كمال صاحب أغنية بنت الجيران، أعرب عن حزنه الشديد بعد قرار الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد قراره بمنع مطربى المهرجانات من العمل في الأماكن السياحة وإقامة الحفلات، قائلا، القرار ده دبحنا وبيتى اتخرب ومش عارف أعمل ايه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "أنا مطرب نقابى حرام يتعمل معايا كده، إحنا اعتذرنا على الألفاظ اللى كانت في أغنية بنت الجيران، وعملنا بث مباشر لفيديو مدته 14 دقيقة أنا وحسن شاكوش، شرحنا فيه كل اللى حصل في الاستاد، وعندنا استعداد نبوس دماغ أي حد بس عشان تسامحونا.

وتابع، قرار أستاذ هانى شاكر دبحنى وبيتى اتخرب، أنا حصلت على دفعات تعاقد من حفلات وحاليا أصحابها كلمونى ومحتاجين يرجعوا كل الفلوس وبزيادة، ده غير إن أصحاب الحفلات بعد كده هيخافوا يتعاملوا معايا تانى خوف ان الحفلة تتلغى فاجأة.

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ووجه المطرب عمر كمال صاحب أغنية بنت الجيران، رسالة للفنان هانى شاكر بعد إصداره قرار وقف مطربى المهرجانات من العمل والغناء في الاماكن السياحية وإقامة الحفلات، قائلا، دى أول غلطة ليا وأعتذرت عليها تقوم تدبحنى، ده انا ملحن لك أغنية أبوية، انا عندى شغلى كله خسرته بسبب القرار ده ليه تقطع عيشى طيب، انا بيتى حرفيا اتخرب.

وكان نقيب الموسيقيين هانى شاكر أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربى المهرجانات.

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـمستمعى الغريزة، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.