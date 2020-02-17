شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يخوض تحدى "الزجاجة" في كواليس حفله الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض النجم اللبناني وائل كفورى تحدى "الزجاجة"، وسط مجموعة من أصدقائه، حيث تمكن من إلقاء الزجاجة لتستقر بوضعها الصحيح، وهو التحدى الذى انتشر منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو.

اللقطة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، كانت من أثناء كواليس إحدى الحفلات، التي أحيها وائل كفورى مؤخرًا.

وأحيا وائل كفورى، حفلا غنائيا بمدينة فلوريدا بأمريكا بمناسبة عيد الحب فى أحد الفنادق الكبرى هناك، وحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة هناك.

وقدم وائل خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها "ياهوي روح وقلو “،”عمري كلو"،"بالغرام"،"ليل ورعد"،"بحبك أنا كتير"،"انا قلبي مشتاق"،"أخذت القرار"،"سألوني"،"تبكى الطيور"،"شباك الحب"،"حكم القلب"،"لو حبنا غلطة"..وغيرها.