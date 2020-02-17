شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: شاكوش وعمر كمال أصوات كويسة.. وأؤيد وقف أغانى الإسفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم مصطفى كامل أنه مع قرار وقف كل أغانى المهرجانات وما هو رديء منها على الرغم من تأخره مشيرًا أن دور النقابة هو إجازة الأصوات الجيدة للغناء واحتوائها وهذا لم يحدث الآن مطالبًا كل من يريد الغناء بأن يكون له فرقة موسيقية يعمل من خلالها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حسن شاكوش وعمر كمال أصوات مميزة وحالة خاصة وبحاجة إلى تقويم واستغلال أمثل حيث إننى لو عضو لجنة تحكيم إحدى اللجان اعتمدهم على الفور وأصواتهم أفضل بكثير من المئات اللذين ينتمون تحت عضوية نقابة المهن الموسيقية حيث شاركونى في حفلة مؤخرا في الإسماعيلية وحققت نجاحا كبيرا.





وأضاف" شاكوش وعمر كمال عاملين أغنية حلوة أرقى من أغانى كثيرة استمتعت إليها قبل ذلك على الرغم من أننى لم استمع تلك الأغانى التي معظمها تندرج تحت مسمى الإسفاف وكلام غريب مثل "ياسافلة" ولابد من الارتقاء بالكلام حتى يناسب الذوق العام مشيرًا أنه كان أجرأ واحد تحدث في موضوع أغانى المهرجانات من حوالى 4 سنوات وكنت أمتلك وجهة نظر مختلفة .

وأشار أنه يلوم على مقولة نقيب الموسيقيين عندما قال إن محمد رمضان بيغنى غصب عن عين النقابة وأي أحد مضيفا أين دورك يا أستاذ هانى في ذلك وإزاى بيغنى غصب عن النقابة حيث إن من أهم القوانين التي ترتكز عليها هي تشغيل تام لأعضائها وعلمها بكل مايحدث في الوسط الغنائى .

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وأكد أنه عندما كان في منصب نقيب المهن الموسيقية شجع كل من أوكا وأورتيجا على الغناء بحيث انتقاء الفاظ الأغانى ويكون لهم فرقة موسيقية لأننى طول عمرى أساند الجميع ومع الحق .

واستكمل حديثه قائلا: هناك بعض مطربى المهرجانات أخبرونى أنهم دفعوا رشاوى لأفراد بالنقابة للحصول على تصريحات العمل ومبالغ كبيرة من اجل ذلك وكان آخرهم حموبيكا الذى قال إن أحد الأشخاص من داخل النقابة طلب منه رشوة 300 ألف جنيه لمنحه تصاريح العمل.

مصطفى كامل مطرب قدم عددا من الألبومات الناجحة وله العديد من الكلمات والألحان لفنانين آخرين مثل بهاء سلطان ومحمد منير وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومجد القاسم وحمادة هلال وهيفاء وهبي ومحمد محيي وغيرهم .

بداياته كانت في أواخر الثمانيات وتعامل مصطفى كامل مع معظم مطربي مصر والعالم العربي كتب لهاني شاكر حوالي أربعون أغنية من أهمها الحلم الجميل سالتك أنت مين ياريتني اتكلم معقول وكتب العديد من الأغاني لمحمد فؤاد وحماده هلال وإيهاب توفيق ومحمد منير وكتب حوالي أربع أغاني للمطرب عمرو دياب وجواهر وبهاء سلطان وأحمد جوهر وحسن الأسمر وكتب للفنان الكبير محمد رشدي، وله العديد من الألبومات ومنها رحلة عمري ودقت الساعات وأقوى من الأيام و 3 مرات وغيره، ويلقب بأمير العذاب.