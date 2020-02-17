شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالونى فى أول صورة من موقع تصوير فيلمه الجديد Samaritan والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم الممثل العالمى سيلفستر ستالونى، بتصوير فيلم الأبطال الخارقين الجديد، Samaritan، الذي تم الإعلان عنه في أوائل عام 2019، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " cbr "، وتم تسريب أول صورة لـ ستالونى، من موقع تصوير العمل بـ أتلانتا، وظهرمعه الطفل الذى يشارك في بطولة العمل جافون والتون، وظهر كلاهما بـ ملابس متسخة، كما بدا على وجه ستالونى أثار الضرب والدماء، والكدمات.



سيلفستر ستالونى

Samaritan، فيلم للأبطال للخارقين، الذى سيدور في إطار غموض وإثارة، حيث يتبع صبيًا صغيرًا (والتون) وهو يبحث عن بطل خارق أسطوري مفقود، وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ستالونى في فيلم خارق، حيث لعب دور Stakar Ogord في Guardians of the Galaxy Vol. 2، وقبل ذلك، في عام 1995، لعب دور الشخصية البارزة في Judge Dredd.

قام المؤلف جوليوس أفيري، بكتابة فيلم Samaritan، وسيقوم براجي إف. شوت (غرفة الهروب)، بإخراج العمل الجديد، سيلعب ستالونى دور البطولة في Samaritan، إلى جانب الممثلين جافون والتون، ومارتن ستار، وبيلو أسبوك، وداشا بولانكو، ومويسيس آرياس، ولم يكشف بعد عن موعد طرح الفيلم في دور العرض.

يذكر أن الممثل العالمى سيلفستر ستالونى، أنهى أخر أجزاء السلسلة الشهيرة Rambo، الذى يقوم ببطولتها الذي طرحت بعنوان Rambo: Last Blood، وحقق إيرادات بإجمالي 44 مليون و 819 ألف دولار محليا 46 مليون و 490 ألف دولار عالمياً، خلال 60 يوم من عرضه في دور العرض.

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وفي مقارنة نشرتها إحدى الصحف الأجنبية، أبرزت الفرق الكبير الذي جاء بين الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة وبين الجزء الذي عرض عام 2008، والذي حصد 42 مليون دولار محلياً خلال عرضه في سباق البوكس أوفيس.

ودارت أحداث الأجزاء الأولى من Rambo، حول المقاتل العائد من فيتنام (جون رامبو) الذى يعيش في تايلاند في قرية نائية بالقرب من الحدود البورمية؛ حيث يعيش على التقاط الثعابين وبيعها، ونقل الناس بواسطة قاربه عبر نهر سالويين، وفي الوقت نفسه تدور حرب أهلية في بورما؛ حيث طغى الظلم وانتشر في المنطقة أنواع القتل المريع والاغتصاب وخطف الأطفال، ثم يأتي فريق مغامر يحاول إنقاذ تلك المنطقة، حيث يطلبون من رامبو إيصالهم لتلك المنطقة، إلا أنه سرعان ما ينكشف أمر فريق الإنقاذ، فيصبح لزامًا على رامبو إنقاذهم.