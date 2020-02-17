خالد سليم وسمية الخشاب يحييان حفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية بباريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجمان خالد سليم وسمية الخشاب، فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، والمقام حاليًا بالعاصمة الفرنسية، وذلك من قبل وزير الثقافة الفرنسى الأسبق جاك ليون ومدير معهد العالم العربى، والمقام فيه حفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية.

وغنى خالد سليم مجموعة من أفضل أغانيه، حيث تألق بأشهر أغنياته مع الحضور، كذلك غنت سمية الخشاب مجموعة من أغانيها، وأحدثهم أغنية "عربية أنا".



جانب من الاحتفالية

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خالد سليم يحيي الحفل

وافتتحت منذ قليل فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتور عبلة الأسود رئيسة المهرجان، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات.



خالد سليم



سمية الخشاب

وتواجد في حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.

رئيسة المهرجان الدكتورة عبلة الأسود، قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.