شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما قلب الأسد.. يرتدى الجلباب بعد حفله الأخير فى دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النجم الكولومبي مالوما حوالي مليون إعجاب بعد ساعة واحدة على صورته بالثوب الخليجي، وذلك بعد حفلته الأخيرة فى دبي بمناسبة عيد الحب الجمعة الماضية، ونشر مالوما صورته مرتديًا جلباب أبيض، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلاً: "قلب الأسد".

وجاءت حفلة مالوما بدبي ضمن جولته الغنائية العالمية التي تحمل عنوان 11:11، حيث أحيا حفلا ناجحا علي منصة مسرح أرينا دبي ليمتع جمهوره في المنطقة بنخبة من أجمل أغانيه.



صورة مالوما



مالوما

واستطاع مالوما البالغ من العمر (25 عاما) أن يحقق نجاحا جديدا بكليب "PM 11"، الذى أصدره في شهر مايو الماضي، فقد وصلت نسبة مشاهدة الكليب لأكثر من 450 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهي نسبة مشاهدة عالية بالمقارنة مع الكثير من الأعمال الغنائية لأشهر المغنيين.

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ويعتبر مالوما أحد أهم الأصوات المعاصرة في عالم الموسيقى اللاتينية ونجمًا شابًا أثبت سطوعه ومكانته على الساحة العالمية بامتياز، وقد زادت مبيعات تذاكر الجولة الغنائية العالمية التي أطلقها عام 2017 المغني الكولومبي عن مليون تذكرة بعد أن أحيا خلال الجولة 105 حفلة غنائية في مختلف أنحاء العالم ليتصدر بذلك قائمة مبيعات تذاكر الحفلات الموسيقى اللاتينية عالميًا.

وكان نجم الموسيقى اللاتينية قد فاز في عام 2018 في حفل جوائز غرامي للموسيقى اللاتينية بجائزة أفضل ألبوم غنائي صوتي معاصر عن ألبومه الذي يحمل عنوان F.A.M.E.، وهو يحظى بشعبية عالمية واسعة ويزيد عدد متابعيه على من منصة "فيس بوك" عن 23 مليون، ويبلغ عدد متابعي حسابه على تويتر 6 ملايين، فيما يبلغ عدد متابعيه على منصة إنستغرام 46 مليونًا، ليتصدر بذلك قائمة الفنانين اللاتينيين. أما عبر YouTube، فهو يمتلك أكثر من 22 مليون حصدت أغانيه المدرجة على حسابه هناك ما يزيد على 9 مليارات مشاهدة.