شكرا لقرائتكم خبر عن "من غير حسد".. تعرف على ثروة باريس هيلتون احتفالاً بعيد ميلادها الـ39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد اهتمامات النجمة العالمية باريس هيلتون فإلي جانب أنها ممثلة ومغنية فهى أيضًا دى جي وسيدة أعمال ومصممة ملابس وعارضة أزياء، وتٌعرف باريس هيلتون التى تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ39 أنها من تمتلك ثروة طائلة تعمل دائما هيلتون على زيادتها.

كشفت التقارير عن أن ثروة باريس هيلتون وصلت إلى 300 مليون دولار، وهو التقرير الذي تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، ومن أبرزها "ويلسي جوريلا"، وبالتأكيد العام المقبل سيلاحظ العالم زيادة بثروتها حيث لم تتوقف باريس عن العمل.

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باريس هيلتون

ومن أهم المقولات التي فاجأت بها باريس هيلتون العالم: "لا أريد أن أكون معروفة بحفيدة "هيلتون".. لكني أريد أن أصبح معروفة باسم باريس"، وأكدت النجمة الشهيرة فى عدد من المقابلات حول ثروتها: "لقد ربحت كل أموالي بمفردي بدون عائلتي وأعمل بجد واجتهاد باستمرار " .

يذكر أن باريس هيلتون قررت أن تكشف المزيد من الأسرار عن حياتها الشخصية، وذلك فى فيلم وثائقي جديد، وهو الخبر الذي فاجأ الكثيرين بمجرد تداوله على المواقع الفنية الشهيرة، وتعد باريس هيلتون هي موضوع لفيلم وثائقى جديد سيتم إطلاقة على موقع الفيديو الشهير "YouTube" حول حياتها، والفيلم يحمل عنوان "This Is Paris".

ففى مقابلة لباريس هيلتون مع "Deadline" أكدت النجمة الشهيرة: "في هذا الفيلم أناقش الكثير من الموضوعات التي لم أناقشها من قبل واكشف عن بعض المفاجآت، وأتمنى أن يرى الجميع حقيقة من أنا".



باريس هيلتون



باريس هيلتون





باريس هيلتون



باريس هيلتون