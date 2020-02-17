شكرا لقرائتكم خبر عن بنت الجيران "المعدلة" تحقق المليون الأول على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مهرجان بنت الجيران "المعدل"، والذى لا يتضمن كلمة "وأشرب خمور وحشيش"، المليون الأول، بعد 48 ساعة فقط، من طرح الأغنية في حين حقق المهرجان الأصلى حوالى 101 مليون مشاهدة.

واعتذر المطربان الشعبيان على المقطع المسىء فى أغنية "بنت الجيران" الذى تم تشغيله فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة، خاصة أنهما وعدا المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بأنهما سيقومان بتغيير الجزء الذى يقول "خمور وحشيش" واستبدالها بمقطع جديد يتناسب مع قيم الأسرة المصرية، مؤكدين أنهما بالفعل غيرا المقطع المسىء، ولكن حدث خطأ غير مقصود خلال تشغيل المهرجان فى حفل الاستاد.

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وظهر عمر كمال وحسن شاكوش في فيديو على "انستجرام"، اليوم الأحد، واعتذر عمر كمال عن تشغيل النسخة القديمة بألفاظها المسيئة في حفل الاستاد وقال: "الخطأ غير مقصود وعدلنا الجزء في اغنية بنت الجيران الخاص بمقطع خمور وحشيش اللي كان عليه الجدل وحطينا الأغنية الجديدة على الفلاشة، والفلاشة دي عليها شغلنا كله وعشان الحفلة بتاع الاستاد كان لها ترتيبات خاصة احنا ادينا المسئولين في الاستاد الفلاشة وللأسف بالغلط اشتغلت الاغنية القديمة".

وأبدى المطربان استعدادهما للذهاب إلى نقابة الموسيقيين والاعتذار للنقيب هاني شاكر وكل أعضاء مجلس النقابة على الخطأ غير المقصود، خاصة وأنهما سمعا عن اتجاه وقفهما عن الغناء من النقابة، مما سيتسبب في إحداث ضرر لهما ولباقي العاملين معهما، نظرا لارتباطهما بعقود عمل داخل وخارج مصر، كما أعربا عن استعدادهما لإمضاء إقرار على أنفسهما بعدم الوقوع فى مثل هذه الأخطاء بداية من مهرجاناتهم القادمة.