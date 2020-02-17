شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق في حفل غنائى بطنطا بحضور جماهيرى كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا ضخمًا بأحد المولات الشهيرة بمدينة طنطا، بحضور أكثر من 25 ألف فرد من محبيه من مختلف محافظات الدلتا، وحرص عاشور في بداية فقرته علي تحية الجمهور من مختلف محافظات الجمهورية لحفاوة الاستقبال، وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدي الشباب منها "خيالي" ،"عشت معاك حكايات" ،"بيت كبير"، "افترقنا"، "قولوله سماح"، "تسلم"، "ده حكاية"، "ما شافوناش"، "أنا راجع"، "هاجي علي نفسي"، "محظوظ"، "يا أهلا"، "خلصانة الحكاية".. واختتم بـ"تسلم" وسط المزيد من أجواء الحماس.

وأحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب الذى أقيم على أحد مسارح التجمع الخامس، والذي قدم خلالها عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها، "خيالي" ،"حكايات"،"آخر مقابلة" ،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن طالب بها الجمهور.

وأحيا تامر عاشور مؤخرًا حفلاً غنائيًا في مدينة جدة بالسعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، في شهر يناير الماضي، وأحيا أيضا تامر عاشور مؤخراً حفلين غنائيين فى المملكة العربية السعودية، بليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الأول يوم 29 أكتوبر الماضي والثاني الأربعاء 13 نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى انفصل تامر مؤخرًا عن خطيبته دارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، بتغريده نشرها عبر حسابه على تويتر، حيث كتب قائلاً: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، ليعود بعد ساعات قليلة ويحذف التغريدة ليثير الجدل حول حقيقة الأمر.