شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر عن قرار اعتزاله: مش لقطة بدور عليها أنا هدفى الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، الشكر لداعميه، مؤكدًا أن هدفه من إعلان الاعتزال هو الراحة، قائلاً: "الموضوع لا هو لقطة بدور عليها وإلا كنت عملت مداخلات أو طلعت في برامج ولا مثلا لحظة غضب أنا بدور على الراحة".

وقال أيمن بهجت قمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "شكرًا لكل اللي دعموني واللي اتصلوا بيا بس أنا بتأسف لكوا الموضوع لا هو لقطة بدور عليها وإلا كنت عملت مداخلات أو طلعت في برامج ولا مثلا لحظة غضب أنا بدور على الراحة جايز أحن للأغاني وأكتب لنفسي بس خلاص أنا طلعت من المفرمة دي ربنا يقدرني اقدم أعمال درامية تعوض غيابي ده وهدعم المواهب".



أيمن بهجت قمر

وكان المؤلف أيمن بهجت قم، قد عبر عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال بعد إعلانه اعتزال تأليف الأغانى نهائيًا والتركيز على السينما والدراما والمسرح، من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، حيث كتب: "مش أي حد بيشوف المحبة دي في حياته وهو عايش.. غمرتوني بحب كبير كتر ألف خيركوا".

فيما انهالت عليه التعليقات المؤكدة على مكانته الكبيرة من النجوم، حيث قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "طب بنحبك أوي جدًا خالص بس كمان عارفين قيمتك لإن مفيش منها كتير"، فيما قال الكاتب عمرو سمير عاطف :"أنت واضح كده انك مش مقدر قيمة نفسك أنت كبير قوى يا أيمون".

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وكتبت الكاتبة والستايلست إنجي علاء: "من إمبارح كل ما كتب كومنت ألاقي حد بيكتبه.. فنك يا أستاذ فريد من نوعه والناس هتخسر كتير بالقرار ده بس في نفس الوقت مقدرة التوتر اللي بيسببه وحقك على جمهورك إنك تكون مرتاحًا ومبسوطًا بس تراجع بقى"، بينما كتب مدرب مرمى حراس منتخب مصر أحمد ناجي: "أمال أنت فاكر أيه يا عبقرى أنت حاجة كبيرة أوي"، كما قال الفنان كريم أبو زيد: "دانتا حببنا الغالي وأهم كتاب جيلك".

وكان أيمن بهدت قمر كتب أمس: "بقالي فترة مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني.. هكتب أفلام مسرح مسلسلات لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس".

وتابع: "أنا بقالى 28 سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط، عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي، وخلاص قررت أرتاح من السبق ده، أنا آسف مش هرد على أى زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا".