هبة مجدي توجه رسالة رومانسية لزوجها..ومي كساب تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة هبة مجدي، رسالة رومانسية خاصة لزوجها الفنان محمد محسن، عبر حسابها على"إنستجرام".

ونشرت هبة، صورة تجمعهما، وعلقت: "يكفي أن يحبك قلب واحد لكي تعيش.. فإذا أحبك مليون فأنا منهم، وإذا أحبك واحد فهو أنا.. وإذا لم يحبك أحد فاعلم أنني متّ".

Advertisements

وعلقت الفنانة مي كساب، قائلة: "ربنا يخليكم لبعض.. حبيبة قلبي".

وتشارك هبة مجدي في مسلسل"الأخ الكبير" الذي تعرض حلقاته حاليًا على شاشة "سي بي سي"، وتخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل "فرصة تانية" أمام ياسمين صبري.