- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجهت الفنانة هبة مجدي، رسالة رومانسية خاصة لزوجها الفنان محمد محسن، عبر حسابها على"إنستجرام".
ونشرت هبة، صورة تجمعهما، وعلقت: "يكفي أن يحبك قلب واحد لكي تعيش.. فإذا أحبك مليون فأنا منهم، وإذا أحبك واحد فهو أنا.. وإذا لم يحبك أحد فاعلم أنني متّ".
وعلقت الفنانة مي كساب، قائلة: "ربنا يخليكم لبعض.. حبيبة قلبي".
وتشارك هبة مجدي في مسلسل"الأخ الكبير" الذي تعرض حلقاته حاليًا على شاشة "سي بي سي"، وتخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل "فرصة تانية" أمام ياسمين صبري.
كانت هذه تفاصيل خبر هبة مجدي توجه رسالة رومانسية لزوجها..ومي كساب تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.