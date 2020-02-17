هكذا احتفلت صفاء جلال بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
احتفلت الفنانة صفاء جلال، اليوم الاثنين 17 فبراير، بعيد ميلادها، إذ أنها من مواليد عام 1974
ونشرت صفاء، صورة لها عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت : "مش أنا عيد ميلادي النهاردة.. كل سنة وربنا ساترها علينا، والحمد لله بصحتنا، ويحفظلي كل اللي بحبهم، وأنا بحبكم كلكم".
وشاركت صفاء جلال، مؤخرًا في مسلسل"بخط الإيد" الذي يعرض حاليا على قناة"دي إم سي" ، وهو من بطولة أحمد رزق وايمان العاصي، وتظهر في رمضان المقبل بمسلسل"فلانتينو" أمام عادل إمام.
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