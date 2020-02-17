بيومي فؤاد أحدث المنضمين لمسلسل "دهب عيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت شركة "العدل جروب"، عبر الحساب الرسمي لها بموقع "فيسبوك"، انضمام الفنان بيومي فؤاد لمسلسل "دهب عيرة"، المقرر عرضه رمضان المقبل.

ونشر الحساب الرسمي بوسترًا دعائيًا للعمل، تصدره الفنان بيومي فؤاد، وعلق :"بيومي فؤاد، دهب عيرة، رمضان 2020".

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مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخوض بطولته يسرا وعبير صبري وحلا شيحة وبيومي فؤاد وجومانا مراد وخالد أنور وخالد سرحان وهنادي مهنى، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويشارك الفنان بيومي فؤاد في مسرحية "اتفضل في الصالون" التي تدور أحداثها حول شخص يحاول بشتى الطرق أن يجلب عريسا لأخته، ليتخلص من الشجار الدائم بينها وبين زوجته، فيتعرض لمواقف كوميدية.