رشا مهدي عن أغاني المهرجانات: أنا ضد الرقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة رشا مهدي عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تتحدث بها عن أغاني المهرجانات.

وكتبت رشا:" بمناسبة الهجوم على فنانين و أغاني المهرجانات .. أنا مع الفن و حرية الإبداع في المطلق وضد الرقابة و الوصاية لأن دا دور الجمهور لوحده، المتهم اللي بتدورو عليه بتهمة إفساد الذوق العام هو أي حد مهمل في شغله، الفن يمكن يكون هوا اللي مهون عالناس غُلبها مش هو اللي غالبها".

وأكد هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة اتخذت قرارا بإيقاف جميع الموافقات التي حصل عليها بعض مطربي المهرجانات من قبل، مناشدا وسائل الإعلام بعدم الترويج لأغاني المهرجانات.

