رسميًا.. الموسيقيين تعلن وقف عمر كمال عن الغناء‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارًا رسميًا بإيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء نهائيًا اعتبارًا من اليوم الاثنين 17 فبراير، بسبب المخالفات التي ارتكبها وتتعارض مع شروط العضوية.

وجاء نص القرار كالتالي: "قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب عمر محمد كمال والشهير بعمر كمال عن العمل اعتبارًا من تاريخه وذلك لما بدر منه من مخالفات، والتي تتعارض مع شروط العضوية الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته".

وتعرض حسن شاكوش وعمر كمال لهجوم شديد عقب حفلهما باستاد القاهرة وغناء "بنت الجيران" التي تتضمن جملة " أشرب حشيش وخمور".