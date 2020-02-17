مجدي شطة يظهر في قناة إخوانية.. والمهن الموسيقية: "مش هيدخل النقابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ظهر مطرب المهرجانات مجدي شطة، عبر إحدى القنوات الإخوانية، في مداخلة هاتفية للتعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

ولم تكن هذه أول مرة يظهر فيها مطربو المهرجانات على قنوات الإخوان التي تبث من تركيا. وقال شطة إن قرار المنع لا يشمله بشكل شخصي.

وأضاف أنه ينتظر شهادة الخدمة العسكرية؛ ليتوجه بعدها إلى مقر نقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية.

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وتعليقًا على هذا، قال حمادة أبواليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، لمصراوي إن ظهور "شطة" في إحدى القنوات الإخوانية، ليس الأول، فهذه القنوات حاولت التواصل مؤخرًا مع عدد من مطربي المهرجانات للإساءة إلى النقابة وأعضائها، موضحًا: "هما بيستغلوا ده، في قنوات من تركيا، بتتصل بكل مطربي المهرجانات عشان يعملوا معاهم مداخلات، ويوجهوهم وهما بيكلموهم عشان يخبطوا في النقابة".

وتابع: "مفيش حاجة اسمها مغني مهرجانات، اللي بيقدم في الامتحان بيدخل اللجنة، حمو بيكا دخل وسقط، قبل ما يطلع قرار إمبارح، دلوقتي عندنا قرار منع المهرجانات.. هندخل مجدي شطة اللجنة نعمل بيه إيه؟".

واختتم: "إحنا قرارنا واضح، المهرجانات والإسفاف ده تاني خلاص صعب جدا خلاص.. إحنا اتعرضنا لضغط كبير الفترة اللي فاتت".