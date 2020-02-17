107 فيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي وأوليفر ستون رئيسا للجنة التحكيم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 07:42 مساءً - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الإثنين، عن تفاصيل دورته الافتتاحية، بما في ذلك تفاصيل البرنامج، وأفلام المسابقة، ومبادرات دعم صناعة السينما، وذلك في مؤتمر صحفي أُقيم في "بيت قابل" بجدة.

شعار مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان، خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس المقبل بمدينة جدة، والتي تم تصنيفها "تراثا إنسانيا عالميا" وفق "يونسكو"، فيما يسلّط الضوء على المواهب المحلية في احتفالية سينمائية تعرض أهم إبداعات السينما من جميع أنحاء العالم.

وقام مدير المهرجان محمود صبّاغ ومديره الفني حسين كرمبو، بالإعلان عن قائمة الأفلام الـ107 المشاركة في البرنامج الرسمي للمهرجان، تضم أفلاما روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، بما فيها 16 فيلمًا في المسابقة الرئيسية، و7 أفلام خارج المسابقة، و15 فيلما في برنامج العروض الكلاسيكية، و3 أفلام في برنامج أجيال، 5 أفلام تفاعلية تشمل تجارب الواقع الافتراضي،11 فيلما في سينما السعودية الجديدة، 13 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، 23 فيلما في برنامج مخصص لأفضل إنتاجات العام، 17 فيلما تجريبيا، ومشروع إنتاجي خاص يضم خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات.

أوليفر ستون رئيسا للجنة التحكيم

يترأس لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية أوليفر ستون، الفائز بثلاث جوائز أوسكار، وتضم أفلاما تفتح الباب على العالم الذي نعيشه، بما فيه من تحديات وآمال، فيما تبرز فيها قضايا حقوق المرأة، ومشكلة العنف الأسري، وقضايا الهجرة، والأقليات المهمّشة.

ويشارك في المسابقة أفلام من السعودية، لبنان، مصر، نيجيريا، أنغولا، منغوليا، الصين، الفلبين، بنجلاديش، الهند، كوسوفو، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة، البرازيل، وكولومبيا.

وأكد صبّاغ، أن الأعمال المشاركة تتناول قضايا اجتماعية ملحّة، مشيرا إلى السعي لتعزيز قيم التنوع والاختلاف، خصوصا فيما يتعلق بإشراك المرأة وتمثيلها في الفضاء العام، في ظل السعي الدءوب نحو مجتمعات أكثر تفهما وانفتاحا، إضافة إلى عروض الأفلام.

يستضيف المهرجان، سلسلة من الندوات والمحاضرات السينمائية التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتنويع الذائقة السينمائية، وتشجيع وإلهام الجيل الجديد من المبدعين، وذلك بمشاركة نخبة من روّاد السينما العرب والعالميين، بما فيهم خيري بشارة، يسري نصر الله، سبايك لي، ويليام فريدكن، وأبيل فيرارا.

وفي سياق متصل، يستكشف المهرجان نبض الجيل الجديد من المواهب العربية في باقة من الأفلام القصيرة التي تم اختيارها بعناية لتعكس روح السينما العربية المعاصرة.

وتركّز مسابقة الأفلام القصيرة على التنويع والابتكار، وتخلق مساحة للتفاعل مع كل ما هو جديد، والاقتراب من المبدعين.

وعلى النحو ذاته، تم الكشف عن برنامج: "سينما السعودية الجديدة" كمنصة لتقديم المواهب الجديدة التي ترسم ملامح المشهد السينمائي في السعودية، وتستعد للانطلاق بأعمالها إلى العالم، منها مشروع إنتاجي خاص بالتعاون مع شركة "سيني بويتيكس"، يضم خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات، فيما قامت السينمائية الفلسطينية الحاصلة على عدة جوائز سهى عرّاف، بالإشراف العام على تطوير السيناريوهات.

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ويمكن لزوّار المهرجان الاستمتاع بعروض مرئية خاصة، ضمن برنامج السينما التفاعلية، حيث يكتسي متحف "باب البنط" بتقنيات وعروض مثيرة، تكسر قوالب السرد النمطي، وتنطلق بالسينما إلى أبعاد جديدة، بما في ذلك تجربة صوتية فريدة من نوعها، وعروض مجسّمة ثلاثية الأبعاد، وتجارب ثنائية، وغيرها، وسيتم تنظيم محاضرة خاصة حول أفلام الواقع الافتراضي والفنون التفاعلية.

عروض المهرجان على مسرح الكورال

وتم الكشف عن مسرح الكورال الذي تم تشييده خصيصا لهذه المناسبة ويتّسع لـ1200 متفرّج، حيث يقع المجمع المبني حديثا على ضفاف بحيرة الأربعين التاريخية، كما يضمّ ثلاث صالات أخرى بـ 120 مقعدًا لكلٍ منها، ورابعة تضم 240 مقعدا.

ويستضيف المهرجان بالتعاون مع السينماتيك الفرنسي معرض "فيلّيني يحلم ببيكاسو"، وهو معرض أصيل تم تكّريسه للاحتفاء باثنين من أهم مبدعي القرن العشرين، الرسّام بابلو بيكاسو، والمخرج فيدريكو فيلّيني.

يأتي المعرض في الذكرى المئوية لولادة أحد أهم المخرجين على الإطلاق، والذي استوحى بعض إبداعاته من لوحات بيكاسو.

كما يقيم المهرجان عرضا خاصا لفيلم "مالكوم إكس" لسبايك لي الذي صوّر بعض مشاهده في مكة.

ويجرى عرض فيلم يوسف شاهين "الاختيار" من قبل المهرجان، إضافة إلى تنظيم سلسلة حوارات تخصصية بعنوان: "وجهات نظر"، حول واقع السينما وقضاياها، بما في ذلك: التحريك، والسينما السعودية المستقلة، والسينما العربية الدولية، وآفاق الإنتاج السعودي- الأوروبي المشترك، ومستقبل الإنتاج العربي.

وأوضح صبّاغ، أنه تم بذل الكثير من الجهد لتقديم أفلام تمثّل حالة الحراك السينمائي السعودي، وتشجّع على الانفتاح الثقافي والتبادل الفكري.

250 ألف دولار جوائز لأفلام المسابقة الرسمية

يُذكر أن المهرجان سيقوم بتوزيع جوائز نقدية تصل إلى 250 ألف دولار ضمن المسابقة الرسمية ومسابقة الفيلم القصير، حيث يحصل أفضل فيلم طويل على جائزة اليُسر الذهبي و100 ألف دولار، وأفضل مخرج على جائزة اليُسر الفضي و50 ألف دولار، كما يتم منح جائزة "اليُسر الفضي" لأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة أفضل مساهمة سينمائية.

ويحصل الفيلم الفائز بجائزة الجمهور على مبلغ 50 ألف دولار، ويمنح أفضل فيلم قصير جائزة "اليُسر الذهبي"، و50 ألف دولار يتم تخصيصها لإنتاج الفيلم المقبل، إضافة إلى برنامج إقامة فنية لمدة خمسة أشهر في "جدة" التاريخية.

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