شاهد: فتاة تونسية تؤدي وصلة رقص وراغب علامة يحتضنها على المسرح في حفلة بتونس

أثارت شابة قيل بأنها الاعلامية التونسية مريم بن حسين ضجة كبيرة بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال حضورها لحفل المطرب راغب علامة بمناسبة يوم الحب ورقصها معه على المسرح. واختارت الشابة التي تظهر بملامحها كأنها مريم بالفعل، فستاناً أحمر اللون يتماشى مع الأجواء وصعدت على المسرح ورقصت بطريقة جريئة مع الفنان اللبناني الذي اضطر بدوره على الرقص معها ثم ابتعد واكتفى بالتصفيق لها.

فيما اقتربت الفتاة من الفنان في نهاية رقصها وقامت باحتضانه ، وقبلته.

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